獨家：日本首次在冬春季開展沿岸鯨類生態調查

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【共同社6月28日電】26日獲悉，日本鯨類研究所今年首次在日本沿岸展開了“冬季至春季”的鯨類生態目視調查。此前的調查以出海捕魚期的“春季至秋季”為主。伴隨重啟商業捕鯨，妥善管理鯨類資源是目的所在。調查中也發現了作為捕鯨對象的小鬚鯨，有相關人士提出“如果確認資源量充足，希望擴大捕撈限額”。 該調查使用了水產廳提供的補貼，於3月15日～29日在東北地區近海實施，選擇了冬春季在氣候上最適宜出海的時期。 4艘小型捕鯨船分別以青森縣的大畑漁港和八戶漁港、岩手縣的山田漁港、宮城縣的鯰川漁港為據點航行約50公里，船員通過雙筒望遠鏡進行了目視調查。共發現25頭座頭鯨、11頭小鬚鯨、6頭抹香鯨、2頭長鬚鯨，共計44頭。 該研究所負責人表示：“因為是首次嘗試，頭數是多還是少，需要與今後的調查比較後討論。”明年以後的計劃將在今後決定。 據水產廳透露，目視調查除了今年擴大了實施時期的日本沿岸外，還在南極海域和北太平洋近海持續實施。此外，從本年度起還新啟動了對擱淺鯨魚的調查項目。 日本2019年退出國際捕鯨委員會（IWC）前，曾在南極海域和西北太平洋實施科研捕鯨；重啟商業捕鯨後，在領海和專屬經濟區（EEZ）作業。水產廳決定的2021年捕撈限額為小鬚鯨、布氏鯨、塞鯨共計295頭。包括定置網混合捕撈等的數量在內，捕撈上限為383頭，僅為開展科研捕鯨的2018年度捕獲數的6成左右。（完）