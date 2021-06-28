話題：上野動物園挑戰首次養育大熊貓雙胞胎

Newsfrom Japan

【共同社6月28日電】23日在東京上野動物園，大熊貓雙胞胎降生了。該園迎接首次養育雙胞胎的挑戰。由於熊貓的特性，也存在比養育單隻幼崽更難的地方。日本國內已有成功先例，該園也予以參考。粉絲和當地相關人士都期盼著雙胞胎順利成長。 據園方透露，有關熊貓生態的研究文獻稱雙胞胎的出生概率為45%。但在多數情況下，母親只會養育其中1隻。此次採取的養育方法是，將1隻幼崽交由母親“真真”照看，另1隻則在保育箱中餵食擠好的母乳進行人工養育，然後適時交換。 該園相關人士表示：“人工養育時需要飼養員一直關注健康狀況，找準（2隻幼崽）交換的時機也很重要。”據稱特別是在雙胞胎身體還小的時候需要注意。 日本國內有成功養育雙胞胎經驗的是和歌山縣白濱町的娛樂設施“冒險世界”。使用交換幼崽養育的方法，迄今已養大了4對雙胞胎。 冒險世界的副園長中尾建子不僅提及交換時的難度等，還指出：“通常母親僅養育1隻幼崽，所以有時母乳量會不夠。還一定要顧及到交替養育雙胞胎的母親的精神壓力。” 另一方面，中尾也舉出好處稱：“將來不僅是親子間，雙胞胎也要共處，行動有望變得多樣。” 滿心盼著雙胞胎亮相的是10年來幾乎每天到訪上野動物園並在博客“每日熊貓”上傳拍攝的熊貓等照片的高氏貴博（43歲）。他期待稱：“想到在上野動物園能看到像冒險世界的熊貓那樣雙胞胎一同嬉戲的樣子就令人高興地不得了。” 上野阿美橫商店街的茶葉專賣店“茶之君野園”店員...