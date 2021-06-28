英智庫稱日本在網絡和數字領域綜合實力不佳

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【共同社新加坡6月28日電】英國智庫“國際戰略研究所”（IISS）28日發佈消息稱，在網絡和數字領域的綜合實力方面，日本在主要國家中相形見絀，屬於墊底的第三梯隊。IISS說明稱這是因為在網絡防衛領域尤其落後。 IISS的報告分析了日美歐主要國家和中國、東南亞等共15個國家的數字經濟和安全保障能力，得出了上述結果。 根據IISS的評估，美國屬於頂部梯隊。第二梯隊中包括中國、俄羅斯、以色列、英國、法國等。另一方面，日本與伊朗、印度、印度尼西亞、朝鮮等同屬第三梯隊，報告稱“在某些領域可見嚴重的脆弱性”。 該報告在指出日本政府的網絡防衛和諜報能力不太優秀之後，還表示“強化措施也很有限”。此外，例舉需要改善之處稱，儘管相關產業具有一定的競爭力，但“企業之間缺乏針對網絡攻擊共享信息的意願”。 另一方面，IISS就美中關係強調現階段美國的優勢很明顯。還分析說，將來中國有可能與美國比肩，但需要有與美國匹敵的數字產業培養和相關教育振興。（完）