日本超算“富岳”連續三期獲四項全球冠軍

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【共同社6月28日電】日本理化學研究所28日發佈消息稱，今年3月起在計算科學研究中心（神戶市）正式運行的超級計算機“富岳”在計算速度等四個部門的性能排名中，繼去年6月、11月後又一次位居世界第一，連續三期獲得“四項冠軍”，為全球首例。 在計算速度排名“TOP500”中，富岳被認為每秒可以計算44.201京次，是排名第二的美國橡樹嶺國家實驗室超算“Summit”（14.86京次）的約3倍。此外，在工業應用中能夠使用的計算性能、人工智能（AI）中活用的計算性能、處理大數據的性能這3個部門，富岳均位列第一。 TOP500中，日本有產業技術綜合研究所（第12位）、東京大學（第13位）等的超算入榜。另外，在著眼於省電性能的排名“綠色500”中，從事AI技術等的企業Preferred Networks（東京）的超算“MN-3”奪得首位。 富岳作為2019年結束運用的超算“京”的後續機型，由理研和富士通公司開發，已用於新冠病毒飛沫飛散模擬和治療藥探索等。此外，旨在提高氣象預報和全球變暖預測精確度的研究等也有所進展。（完）