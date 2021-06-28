日本擬要求Delta變種流行地區來日前7天每日檢測

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【共同社6月28日電】

有關東京奧運會和帕運會的新冠病毒邊境口岸對策，日本政府28日已與有關機構展開協調，對於最早在印度發現的變種病毒「Delta變種」流行國家和地區的相關人士，擬要求離境前7天每日接受檢測。離境前7天和入境後3天也擬禁止與同行相關人士以外進行接觸。官房長官加藤勝信在記者會上透露了上述消息。 預計將強化對策的是印度、阿富汗、斯里蘭卡、尼泊爾、巴基斯坦、馬爾地夫6國。

加藤在記者會上還說明道，對奧運參賽運動員等在入境後14天或直至出場、對奧運相關人士在7天內每天實施檢測。他表示，正在與國際奧委會（IOC）、東京奧組委進行最終協調。據政府相關人士稱，包括運用在內，奧組委最快29日將正式敲定。

政府還透露，為參加奧運入境日本的運動員和相關人士中，除烏干達代表團的2人以外，從法國等來日的4人也確診感染新冠。這是在立憲民主黨召開的聽證會上做出的回答。

內閣官房的負責人透露，4人分別為2月法國1人、4月埃及1人、5月斯里蘭卡1人、6月加納1人。據稱，來自法國的是東京奧運相關人士，埃及的是教練，斯里蘭卡的是工作人員，加納的是足球運動員。

立民黨議員在聽證會上提及查出新冠陽性者的烏干達代表團成員抵達賽前集訓地後才被認定為密切接觸者的問題，質問「難道不能在機場認定嗎」？政府負責人僅表示：「可以採取怎樣的改善措施，正在與厚生勞動省探討。」

此外政府還宣佈，作為強化邊境口岸對策的對象國，新增烏...