塑料購物袋實施收費將滿一年 有效果也有課題

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【共同社6月29日電】日本政府規定全國的零售店有義務對塑料購物袋收費到7月1日將滿1年。有別於自帶購物袋已蔚然成風的超市，在便利店的舉措備受期待，實際產生了顧客4人中有3人不要購物袋的效果。環境保護向前邁進一步，但由於在塑料垃圾整體中所佔比例不高，削減效果有限。擴大包括其他塑料製品在內的對策和提高消費者的意識成為課題。 政府有意推進對一次性勺子收費等削減塑料垃圾的措施。 據日本經濟綜合研究中心稱，購物袋的需求近年增加，2019年達到約19.7萬噸，而2020年較2019年減少36%，降至12.6萬噸。 便利店巨頭羅森透露，截至今年5月底，顧客有約75%都不要購物袋。負責人解釋說“自帶購物袋的增加了”。據悉也有顧客表示“已習慣（購物袋收費）”。 羅森5月還與熊本市政府一同啟動了實證試驗，在市內28家門店銷售該市指定垃圾收集袋取代購物袋。通過改售垃圾收集袋以削減塑料垃圾。 7-Eleven日本方面也表示，截至2月底，顧客4人中有3人不要購物袋，並分析認為產生了削減約8000噸塑料的效果。 另一方面，餐飲業除了環保之外，也重視為顧客提供方便。日本麥當勞和牛肉飯連鎖店吉野家等許多都在免費提供非收費對象的採用植物材料的袋子。 此類對策因新冠疫情下外賣需求驟增也導致了漲價。經營“摩斯漢堡”的摩斯食品服務公司4月對整個菜單中約6成商品上調價格。原因之一就是外賣需求高漲導致打包材料負擔加重。（完）