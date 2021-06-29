9個都道府縣解除宣言一週後外出人流回升

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【共同社6月29日電】28日獲悉，新冠緊急事態宣言已解除的東京都和大阪府主要地點人流已恢復至宣言發佈前的4月中旬時水平。在餐飲店部分允許提供酒類等經濟活動重啟的背景下，大阪與宣言期間相比最多增至約2.8倍。9個都道府縣解除後已過去一週，所有主要地點均呈現上升。東京新增感染人數持續增加，東京奧運會和殘奧會舉辦在即，疫情再次擴大令人擔憂。 內閣官房基於NTT都科摩的數據對3月28日至6月27日的週日下午3點人流趨勢進行了彙總。政府4月25日第三次向東京和大阪發佈宣言後，人流一度回落，但立即轉為上升趨勢，6月27日超過了宣言發佈前4月18日的水平。 東京都28日發佈的數據顯示，最近7天平均單日新增病例489人，為上週的124.8%。埼玉與神奈川兩縣也呈增多趨勢，來自東京圈的人員流動趨於活躍，或導致地方感染蔓延。 經濟再生擔當相西村康稔28日與全國知事會交換意見時，就東京都的病例數介紹稱：“由於不再減少、變為上升趨勢，已加強警惕。”西村還呼籲對最先在印度發現的德爾塔毒株徹底採取防疫措施。 假定以新冠疫情前的2020年1月18日至2月14日期間休息日為對象、各地下午3點人流平均值為100，則東京新宿站今年4月18日的數值為92.4。6月27日較宣言發佈後最低的5月2日上升約八成。大阪梅田5月2日人流最少，為28.4，而6月27日則恢復至80.2。 從各地27日的人流來看，包括札幌站、名古屋站...