兩大國際組織指出應兼顧氣候與生物多樣性對策

Newsfrom Japan

【共同社6月29日電】

科學家等組成的兩個國際組織日前發佈報告稱，為保護地球環境和豐富的生態系統，應同時推進應對日趨嚴重的氣候變化和生物多樣性保護的措施。據悉兩個組織首次進行了共同分析，指出「氣候與生物多樣性的罕見變化是由人類活動所引起，這些變化導致自然與人類生命面臨威脅」，要求加強對策。

這份報告由因普及氣候變化知識獲得2007年諾貝爾和平獎的「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）與被視為其生物多樣性版本的「生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台」（IPBES）共同彙總。

報告指出，森林已成為二氧化碳（CO2）的吸收源，減少森林破壞可在保護生態系統的同時減少二氧化碳排放。據估算，如果維護森林並保持良好狀態，溫室氣體排放換算為二氧化碳最多每年可減少58億噸。

此外報告稱，熱帶與亞熱帶沿岸的紅樹林單位面積可吸收的碳是熱帶雨林的4倍，還有保護沿岸免受全球變暖導致海平面上升影響的作用，強調了保護的重要性。

報告還估算，通過維持土壤健康狀態、減少肥料用量等改善農地的使用方法，每年可進一步減排30億至60億噸。

另一方面報告指出：「在原來並非森林的地點植樹造林，尤其是僅種植外來品種，會增加病蟲害。」認為氣候變化對策有時也會不利於多樣性保護。 今年10月計劃在中國舉行的《生物多樣性公約》締約方大會上，能否採納保護多樣性的新國際目標將成為焦點。11月《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議將在英...