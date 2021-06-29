日本5月失業率惡化至3.0%

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【共同社6月29日電】日本總務省29日公佈的5月完全失業率（季節調整值）為3.0%，較上月上升0.2個百分點，連續兩個月惡化。去年12月後5個月來首次升至3%。隨著新冠疫情的蔓延，就業形勢惡化呈現長期化，看不到好轉跡象的狀況仍在持續。 厚生勞動省當天公佈的5月有效求人倍率（季節調整值）為1.09倍，與上月持平。有效求人倍率顯示每名求職者所對應的招聘崗位數量。疫情前的2019年5月曾是1.61倍的高位，2020年5月大跌至1.18倍，今年5月繼續下探至1.09倍，與疫情前相比一直處於較低水平。 厚勞相田村憲久在29日的記者會上表示：“由於以東京為主新增感染者在增加，將視情況做出必要的應對。會切實關注就業形勢。” 失業率從性別來看，男性與上月持平，為3.2%，女性惡化了0.4個百分點，為2.7%。完全失業人數同比增加13萬人，達211萬人。總務省負責人分析稱：“疫情下女性離職後尋找新工作的動向十分明顯，結果導致了失業率的惡化。” 有效求人倍率從都道府縣來看，最高的福井縣為1.77倍，最低的沖繩縣為0.75倍。低於1倍的除沖繩外，還有埼玉、千葉、神奈川、滋賀、兵庫，總計6縣。（完）