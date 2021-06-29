聚焦：日政府警惕防疫鬆懈 專家敲響警鐘

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【共同社6月29日電】日本7個都道府縣從新冠緊急事態宣言過渡到防止蔓延等重點措施已有一週時間，城市地區的人流增加等，明顯出現鬆懈。東京奧運會和殘奧會舉辦在即，危機感升溫的菅義偉政府加強警惕。最早在印度發現的變異毒株“德爾塔毒株”在日本國內迅速擴大的憂慮也越來越強。著眼於暑假，專家敲響警鐘稱，包括邊境口岸在內，有必要採取進一步對策。 ▽分水嶺 “希望加速推進防疫措施和疫苗接種。”28日面對記者就疫情反彈的跡象提問時，首相菅義偉在承認增加趨勢的同時，示意將通過推進疫苗接種和貫徹基本防疫措施予以阻止。 政權幹部強調“將抑制人流”以阻止反彈，但也難掩焦慮稱“如果出現醫療告急的先兆，將迅速探討強化對策”。 東京適用重點措施的期限為7月11日。考慮到通知時間，必須在數日前得出結論。官邸消息人士主張稱：“本週的疫情狀況將左右延長還是解除的判斷。將成為奧運的分水嶺。”能否解除重點措施也關係到觀眾人數上限，因此令執著於觀眾入場的菅義偉繃緊神經。與奧組委等敲定的最多1萬名觀眾的前提是解除重點措施。 ▽傾斜 東京的疫情狀況並未好轉。實際數據印證了這點。 據NTT都科摩調查，27日下午3點在東京主要12處地點中，東京站等8處地點的人流較宣言最後一天20日有所增加。經濟再生擔當相西村康稔提及在重點措施地區再次叫停目前允許至晚7點的酒類提供和第四次發佈宣言，逐漸向強化對策傾斜。年輕人在感染者中佔比增加，他認為...