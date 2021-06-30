東京都決定最初8天奧運聖火傳遞不在公路實施

Newsfrom Japan

【共同社6月29日電】

日本東京都29日就都內的東京奧運會聖火傳遞表示，鑑於新冠疫情，從首日7月9日起至16日的8天內，取消島嶼地區以外的在公路上的傳遞。各地接連取消公路傳遞之勢也波及了舉辦城市東京。如果疫情未見改善，導致「防止蔓延等重點措施」延長或者又一次發佈緊急事態宣言，那麼7月17日至23日開幕式當天的後半段日程或許也將令人擔憂。

東京都已經表示，對於聖火進入23區的17日以後，將根據疫情發展儘早做出判斷。東京都的負責人說：「因為一直準備的是想讓大家在公路上跑，所以非常遺憾。把聖火傳遞下去很重要，希望能笑著結束。」

已決定停止公路傳遞的最初8天主要是在多摩地區和島嶼上奔跑的路線。無法在公路上接力的火炬手達到600人以上，將請他們匯集到預定設在各個日程終點的慶祝活動會場，參加點火儀式。也在探討讓火炬手的家人觀看。

東京都鑑於被決定適用防止蔓延等重點措施，對於與之重合的直至7月11日的期間，朝著取消在公路上傳遞的方向，推進了協調。關於12日以後也與都內的各地方政府進行了商議，結果是有意見指出繼續要求某種形式自我克制的可能性較高，決定採取統一的應對舉措，即為了避免密集，暫緩在公路上傳遞。（完）