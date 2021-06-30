調查：日本16%碩士生背負逾300萬日元借款

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【共同社6月30日電】29日據日本文部科學省研究所首份全國問卷調查結果獲悉，上年度完成研究生院碩士課程的學生中有16.5%背負300萬日元（約合人民幣17.5萬元）以上貸款型獎學金等借款。金額方面呈現理科生更高的趨勢。鑑於在讀期間開始不得不實現經濟獨立等因素，繼續深造博士課程的比例驟降。博士課程學生在所屬研究室中擔任實際工作的情況較多，也有不少呼聲要求支付工資。 文科省科學技術與學術政策研究所去年11月至12月在線實施了問卷調查。包括六年制醫學院、藥學院在內，總計約12.5萬畢業生中有16,311人回答。 研究生院僅學費每年就至少需要花費50萬至80萬日元。完成碩士課程繼續深造博士的學生較2000年度的16.7%驟減，2020年度僅為9.4%。肩負起科學立國的人才基礎衰減令人擔憂。 調查顯示，22.6%享受了學費減免政策。減額金額比例最高的是“30萬至60萬日元”，占到7.5%，文科生得到減免的比例更高。 背負貸款型獎學金等借款的學生占到總體的35.9%，借款超過300萬日元的比例最高。從專業領域來看，包括醫學與藥學的“健康衛生”超過300萬日元的占到22.9%，其次為“工學”和“理學”並列17.1%。 向已就業學生詢問理由，回答居前的包括“生活的經濟前景不明”（38.3%）、“擔心繼續深造後的就業”（32.5%）。（完）