三菱電機曝出鐵路空調違規檢查或達35年以上

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【共同社6月30日電】29日獲悉，三菱電機公司對面向鐵路車輛的空調設備進行了使用架空數據的違規檢查。公司方面大致承認相關事實，但表示安全性上沒有問題。30日還獲悉該違規作業疑似至少持續了35年以上。東日本鐵路公司（JR東日本）當天透露，新幹線等引進了三菱電機空調設備總計約9800台。據悉有可能一大半是違規對象產品。據稱JR九州及東武鐵路也採用了該空調。 三菱電機為弄清全貌已全面開始內部調查，並向採用的鐵路公司進行說明。三菱電機近幾年來相繼曝出檢查及品質測試偽造數據等問題，其產品的信譽下降或難以避免。 經濟產業省25日鑑於三菱電機的報告，指示調查原因等。國土交通省30日透露稱，為確認安全性已要求該公司就相關事實進行報告。官房長官加藤勝信在30日的記者會上表示：“長年進行不當檢查的做法存在問題，令人遺憾。” 上述產品由長崎製作所（長崎縣時津町）製造並負責檢查。據分析違規至少從1985年前後開始一直持續，本月中旬在內部調查中發現問題，已停止對象產品的出貨。該檢查實施的是關於冷暖空調控制性能和電力消耗等顧客指定的內容，但未能妥善進行。 三菱電機29日召開了股東大會，但未就違規問題向股東作出說明。當天夜間發表評論稱“內部調查發現曾進行不當檢查的問題，正在推進調查”。 據JR東日本稱，新幹線採用約1700台、普通鐵路採用約8100台三菱電機的空調設備。據悉25日首次接到三菱電機的報告，28日被...