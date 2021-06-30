東京疫情顯著惡化 達到「第四階段」水平

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【共同社6月30日電】

東京都30日宣佈新確診714人感染了新冠病毒，最近七天日均新增病例再次升至500多人、達到508.4人。每十萬人口中超過25人，已達到政府的對策小組會出示的「第四階段」（疫情爆發式擴大）水平。21日改為防止蔓延等重點措施後十天時間就明顯惡化，再度發佈緊急事態宣言及東京奧運會觀眾人數問題有可能再次引發討論。

東京都提出方針，當出現相當於第四階段的情況時，將立即要求全面停止提供酒類。30日宣佈出院、目前一段時間線上辦公的知事小池百合子如何應對將受到關注。都政府的負責人表達危機感稱「感染者增多勢頭不止，若外出人流持續增加，有可能導致感染爆發」，呼籲尤其是年輕人群減少與他人接觸的機會。

國立感染症研究所30日在向厚生勞動省建言獻策的專家組織會議上彙報估算結果稱，關東病例中來自印度的「德爾塔毒株」佔比6月底時達到30%左右，認為7月中旬有可能超過50%。另一方面，老年人佔比降至去年秋天以來最低水平，表達見解稱「顯示了疫苗的效果」。

會上京都大學和東北大學提出了今後的預測，認為即使在德爾塔毒株的影響很小且沒有東京奧運會影響的設想中，7月東京都的單日感染人數也可能超過千人、之後增至兩千人。 專家組織主席、感染症研究所所長脇田隆字表達強烈擔憂稱，受德爾塔毒株的影響，今後的疫情蔓延速度有可能比以往更快。

另一方面，首相菅義偉在30日舉行的新冠對策相關閣僚會議上，關於以企業及大學...