核爆地稱無法對IOC主席等訪問表示歡迎

Newsfrom Japan

【共同社7月1日電】東京奧運會和殘奧會組委會30日宣佈，國際奧委會（IOC）主席巴赫和協調委員會主席科茨計劃於7月16日分別訪問核爆受害地廣島和長崎。但也有核爆受害者稱“防疫措施令人擔心，無法表示歡迎”，對此持否定態度。 “在很多人的生命被奪去的現狀下舉辦（奧運會）本身就違背了標榜‘和平盛典’的奧運精神”，廣島縣核爆受害者團體協議會（縣被團協）理事長佐久間邦彥（76歲）對在疫情未平息的情況下舉辦奧運會提出了質疑。 另一個縣被團協的代理理事長箕牧智之（79歲）則表示：“希望他們能看一看核爆圓頂屋和核爆資料館，聽一聽受害者的證言，感受核武器的威脅。” 長崎核爆受害者協議會（被災協）會長田中重光（80歲）也批評舉辦奧運。他以疫情下講述被爆經歷的講演次數驟減為例，指出“在很多人不得不作出犧牲和忍耐的情況下，認為（此行）是為了顯示他們自己的權威，無法表示歡迎”。 長崎市核爆中心地公園附近有點亮希臘聖火的火炬台“長崎誓言之火”。該火炬台是根據古希臘在奧運會期間停止所有戰爭的歷史由核爆受害者等申請建設。曾參與申建的核爆受害者第二代平野妙子（67歲）表示：“希望能成為IOC的人重溫奧運和平精神、了解核爆真相的機會，而不僅僅止於作秀。”（完）