富士山時隔一年開山 迎來今夏登山季

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【共同社7月1日電】

富士山（海拔3776米）山梨縣一側的登山道「吉田路線」1日開通五合目到山頂的路段，迎來了宣告夏季登山季到來的「開山」。去年受新冠疫情影響，山梨和靜岡兩縣的登山道關閉，此次時隔一年迎來了期待已久的開山。

1日恰逢大雨，登山者寥寥。自稱是美軍基地相關人員的一群外國人清晨就登上山頂，但未能欣賞到日出，表示「很遺憾」。他們在合影留念後迅速下山。

住在八合目山間小屋的富士山嚮導兒玉壯汰（30歲）表示：「雖然（當天）下雨，但（富士）山跑不了。希望大家選擇合適的天氣，不要勉強登山。」

開山期間到9月10日為止。山梨縣在山麓等處要求登山者提供健康情況調查表，若未攜帶表格則需測體溫等，徹底採取防疫措施。收費公路「富士斯巴魯線」縮短營業時間並控制夜間「彈丸登山」（不睡覺一口氣直接登頂），從而避免山間小屋人群密集的風險。

靜岡縣一側預計10日起開通該縣管理的3條登山道五合目到山頂的路段。（完）