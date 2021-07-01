東京奧運會主新聞中心開始試運營

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【共同社7月1日電】在23日開幕的東京奧運會期間將成為國內外媒體據點的主新聞中心（MPC）1日在東京都江東區的東京國際展覽中心（東京BIG SIGHT）開始試運營。主新聞中心位於比賽場館眾多的臨海地區，奧組委預計單日最多有2500人使用。13日起將正式啟用，提供24小時服務。 中心內部設有設施指示牌和櫃檯等，身穿藍色奧運制服的工作人員已開始接待先期抵達的海外媒體。還設有記者接受定期新冠病毒檢測用的大規模唾液樣本採集區，為在疫情下迎接奧運會開幕做好了準備。 奧組委負責人表示：“在面臨各種困難的情況下，主新聞中心順利迎來了試運營。這是一個開端，將保持緊張投入工作。” 奧運會期間，主新聞中心將連續多日舉行國際奧委會（IOC）和奧組委等的記者會。有大小會場、約750個座位的寬敞共用記者席及各媒體專用工作區等。此外還設有介紹東日本大地震災後重建情況的區域。 本屆奧運會作為防疫措施大幅削減了賽事相關人員數量，海外來日的媒體相關人士也從延期前的計劃8400人壓縮至4600人，國際展覽中心還設有國際廣播中心（IBC）。（完）