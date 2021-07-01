山縣和石川擔任東京奧運會日本代表團正副隊長

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【共同社7月1日電】日本奧委會（JOC）1日宣佈，東京奧運會日本運動員代表團隊長將由田徑男子100米日本紀錄保持者山縣亮太（29歲）擔任，副隊長由女子乒乓球運動員石川佳純（28歲）擔任。在23日於國立競技場舉行的開幕式上，預計兩人將一同進行運動員宣誓。 山縣和石川均為奧運獎牌得主，都是從2012年倫敦奧運會起連續三屆參賽。JOC認為他們在優異的成績、知名度、人品方面都與東道主的“顏面”相符，要求他們出任。 在開幕式的入場行進中舉著日本國旗引領代表團入場的男女旗手將在今後宣佈。目前正在展開最後協調，擬由活躍於美國職業籃球聯賽（NBA）奇才隊的八村壘（23歲）、有望奪得摔跤金牌的須崎優衣（22歲）擔任。 隊長作為全團的代表，在公開場合發言機會較多。據相關人士透露，由於新冠疫情給東京奧運蒙上陰影，出任隊長一事被敬而遠之，商談曾陷入困難。最終，在6月底的日本錦標賽上獲得奧運參賽資格的山縣繼2018年的雅加達亞運會後，再次接受了重任。他將在7月6日的成團儀式上表明決心。 上一次由田徑運動員擔任隊長是倫敦奧運會的男子標槍運動員村上幸史。1964年東京奧運會上，隊長為男子體操運動員小野喬，旗手為男子游泳運動員福井誠。 JOC考慮到性別平等，首次在夏季奧運會設置副隊長。此前就基本決定由男女兩人分別擔任正副隊長。出於同樣理由，國際奧委會（IOC）也要求各國和地區由男女各1人擔任旗手。（完）