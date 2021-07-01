詳訊：美國紙媒就限制記者活動向東京奧組委抗議

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【共同社紐約7月1日電】1日獲悉，對於限制為了報道東京奧運會和殘奧會而赴日的記者等的行動，《紐約時報》等美國實力派報紙的體育部門負責人等聯名向奧組委發送了抗議信，認為行動限制將侵犯新聞自由，表示了擔憂。 抗議信指出，無視疫苗接種情況等一律限制媒體外出和採訪觀眾，“超出了防止疫情擴大的必要範圍”。對於正為新冠病毒變異毒株的邊境口岸對策和國內疫情再度擴大而頭疼的日本政府和奧組委來說，海外媒體的抗議或許是再添煩惱。 抗議信落款時間為6月28日，收信人為奧組委主席橋本聖子和國際奧委會（IOC）主席巴赫，由《華盛頓郵報》、《今日美國》、美聯社等12家紙媒的體育部門編輯聯名。 尤其被視為問題的是面向奧運相關人士的新冠邊境口岸對策智能手機APP“OCHA”。抗議信指出該APP會成為網絡攻擊的絕佳目標，批評稱“未展示（行動軌跡等）涉及微妙之處的個人信息如何被收集、被共享、保存期限多久、採取了怎樣的安全對策”。 《紐約時報》體育編輯Archibold在接受共同社採訪時指出：“《奧林匹克憲章》規定，為把奧運相關新聞傳遞給全世界讀者，採取一切必要手段。”該人強調過度的行動限制“將成為威脅新聞自由的危險先例”。（完）