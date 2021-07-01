菅義偉稱東京奧運有可能空場舉辦

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【共同社7月1日電】日本首相菅義偉1日關於東京奧運會和殘奧會的觀眾接納事宜，考慮到新冠疫情再度擴大，再次強調“我明確說了空場也有可能”。“防止蔓延等重點措施”適用至11日的10都道府縣中，東京等首都圈4都縣延長的可能性較大。日本政府內部也有方案稱若重點措施延長，就把觀眾人數上限減半至5000人。東京奧組委等對於原定6日的門票再次抽籤，已開始探討延後發佈結果。 菅義偉提及自己6月21日稱如果發佈緊急事態宣言，就“不惜空場”的發言，在官邸對媒體表示“將在最優先國民的安全安心的基礎上，展開應對”。 公明黨黨首山口那津男也在東京都內對媒體表示：“在把無觀眾也納入考慮的基礎上，希望（政府）不要錯失機會向國民發佈信息。” 關於7月11日到期的重點措施，菅義偉表示將在下週做出決定。其身邊人士表明看法說：“若目前的感染狀況持續下去，東京等的延長不可避免。” 不過，在被媒體問及是否會配合重點措施延長判斷來決定空場辦賽時，菅義偉僅指出接納觀眾的方式將在政府、奧組委、國際奧委會（IOC）等的五方磋商上決定，流露出對接納觀眾的執著。 根據目前的政府方針，重點措施下的活動以“場館容納人數50%以內且最多5000人”為上限。若遵循該標準，那麼奧運會也可以接納觀眾，因此政府考慮把人數減至最多5000人，正在與奧組委協調延後發佈抽籤結果。（完）