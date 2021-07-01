海外運動員代表團紛紛入境日本

Newsfrom Japan

【共同社7月1日電】

參加東京奧運會的海外運動員和相關人士從1日起紛紛入境日本。據內閣官房介紹，當天有德國、希臘、美國的運動員代表團等共100人以上抵達。預計到4日將有約400人入境。彙總新冠防疫措施的「規則集」也於1日起適用，運動員等的行動被嚴格管理。

1日下午，德國的拳擊和賽艇運動員等到達羽田機場，美國的拳擊隊到達成田機場。負責接納的地方政府負責人手舉國旗，迎接佩戴口罩的運動員們。

德國賽艇隊在兵庫縣豐岡市，希臘賽艇隊在富山縣南礪市，德國、美國、愛爾蘭的拳擊隊在宮崎市，澳洲足球隊在福島縣楢葉町和廣野町進行賽前集訓。他們將和地方政府負責人一同乘坐巴士或飛機前往當地，預定最晚2日抵達集訓點。

截至1日晚上7點，內閣官房沒有收到在機場檢疫中確診代表團有人感染新冠的彙報。 6月抵達日本的烏干達代表團查出感染者，圍繞密切接觸者的應對出現了混亂。日本政府修改了有關Host Town（迎賓地）的對策方針，規定若在機場檢疫中發現代表團有人感染，就立即鎖定有可能是密切接觸者的人員，轉移至其他巴士上。

此外，如果集訓地出現感染者，直至確定檢查結果為陰性或者並非密切接觸者，要求運動員們在單人間內隔離，原則上停止活動。

針對運動員的規則集中寫明，違反規則時的罰則，除了剝奪奧運參賽資格外，還可能處以金錢上的制裁以及驅逐出境。 在成田機場，為與普通旅客的行動路線分開，1日開始運用以運動員和奧運相關人...