大谷翔平首次入選大聯盟全明星賽

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【共同社紐約7月2日電】

美國職棒大聯盟（MLB）1日公佈決定全明星賽首發野手的球迷投票最終結果，天使隊的大谷翔平（26歲）在美聯指定打者（DH）部門得票率高達63%，在其加入大聯盟的第四年首次入選。

大谷是繼鈴木一朗（水手隊）、松井秀喜（洋基隊）、福留孝介（小熊隊）後，第四個憑藉粉絲投票入選的日籍球員，作為指定打者則開創先河。

大谷在第一輪投票中居首，獲得約196萬票。在各位置前3名（外野手為前9名）之間展開的最終投票中，他與第二名20%的馬丁內斯（紅襪隊）和第三名17%的阿爾瓦雷斯（太空人隊）拉開差距。成為球隊首個球迷票選的指定打者後，大谷通過球隊表達抱負稱：「將竭盡全力在賽場上拿出能讓大家滿意的表現。」

關於全明星賽，大谷已確定在前日例行的本壘打大賽中出場。他投打雙修「二刀流」的表現也受到期待。 全明星賽去年因新冠疫情而取消。今年由於原定舉行地喬治亞州出現被視為針對少數族裔的限制法，MLB於4月決定不在該州亞特蘭大舉行該賽事。（完）