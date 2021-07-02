研究確認全球逾1500種生物曾誤食塑料垃圾

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【共同社7月2日電】巴西等的團隊在2日的美國《科學》雜誌網絡版公佈研究成果稱，全球至少有約1500種野生生物誤食被排放到自然環境中的塑料垃圾。除污染嚴重的海洋中的生物外，河流等淡水水域和陸地上也有大量生物也被確認，情況不容樂觀。 團隊指出，每年有數百萬噸塑料垃圾排放到自然環境中並積聚，“有必要大幅減少生產和使用，向垃圾管理與回收進行投資。” 團隊收集了1980年至今年5月報告的野生生物誤食塑料事例，魚類932種、鳥類291種以及哺乳動物94種得到確認。包括無脊椎動物等在內，發現總計有1565種生物發生過誤食。 從棲息地域分類來看，海洋生物為1288種，淡水生物為224種，陸上生物為53種。 哺乳類中，不僅鯨魚和海豹的同類曾誤食，澳大利亞2頭儒艮體內也發現塑料釣魚線。印度有亞洲象糞便中含有塑料袋碎片。挪威斯瓦爾巴群島的北極熊糞便中也發現了塑料。 該團隊就日本舉出了國家特別天然紀念物鸛誤吞塑料致死的事例。據兵庫縣立鸛之鄉公園透露，這隻鸛可能是由於無法消化和吸收餌食衰弱致死的。 除生物誤將塑料垃圾當作餌食吞下的直接攝入外，也通過食物鏈積聚。攝入後造成無法獲取營養，或是所含的有害化學物質造成惡劣影響令人擔憂。此外還發生過在海中被塑料垃圾纏繞窒息死亡的事例。（完）