獨家：AI假視頻或能突破人臉識別開設銀行賬戶

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【共同社7月3日電】3日獲悉，如果使用以人工智能（AI）製作假視頻的“深偽”技術，在開設銀行賬戶時的在線認證中，或能偽裝成本人突破人臉識別。日立製作所的研究小組在人工智能學會上發表了論文。該技術也有可能被惡意用於犯罪，研究小組建議稱需要有識破假視頻的對策。 在線身份認證系統被稱為“eKYC”，用戶上傳以智能手機拍攝的本人駕照等並在攝像頭前出示本人視頻或臉部照片，如果兩者相同則識別為同一個人。由於具有不用面對面就能立即確認本人身份的優點，金融機構等正在逐步引進。 研究小組使用了能以臉部照片製作假視頻的APP。使用與駕照上人臉相同的人物照片，製作了假視頻。把駕照和假視頻上傳至為試驗而製作的模擬認證系統，結果被判定為同一個人。 研究小組就對策指出，除了人臉識別以外，與指靜脈等其他生物識別相結合，或者讓用戶登記智能手機SIM號碼等都有效。製作的假視頻如果在拍攝時照射閃光燈會出現反射，因此也有可能識破。 IT企業Money Forward的金融科技研究所所長瀧俊雄說：“他人擅自開設的賬戶有可能被用於犯罪。在線認證已被用於各種服務，有必要建立牢固的系統。” 日立表示：“研究是加強安全的必要過程。將為進一步加強安全而努力。”（完）