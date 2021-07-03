大谷翔平首獲美職棒月度最佳球員

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【共同社安納海姆7月3日電】美國職業棒球大聯盟2日公佈了6月的月度最佳球員（MVP）名單，在美聯野手部門，洛杉磯天使隊的大谷翔平（26歲）加入大聯盟第4年首次獲選。他是繼鈴木一朗、松井秀喜之後第3位獲選的日籍野手。 大谷翔平6月在25場比賽中以擊球員身份出場，創下聯盟最佳及自身單月最多的13支本壘打紀錄，打擊率0.39、23打點，還有4次盜壘。雖然作為野手獲得表彰，但他以投手身份也在5場比賽中取得2勝0負、防禦率（又稱自責分率）4.94的成績，投打雙修“二刀流”表現出色。7月2日在安納海姆主場迎戰巴爾的摩金鶯隊的比賽中，大谷擊出了本賽季第29和30支本壘打，成為繼2004年松井秀喜（紐約洋基隊）之後第2位賽季擊出30支本壘打的日籍球員。比賽前的在線記者會上，大谷表示“希望從這裡開始重新振作，在剩下的半個賽季好好努力”，誓言帶來更活躍的表現。 1日公佈的全明星賽（定於13日在丹佛舉行）球迷投票結果中，大谷首次被選為指定擊球員。他發表感想稱：“對棒球選手而言這是嚮往的地方，是非常光榮的事情。”對於備受矚目的“二刀流”，大谷積極地表示：“沒有認為無法做到。讓我投球的話我就會投。”（完）