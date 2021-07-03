大熊貓雙胞胎經濟效果估算將達300多億日元

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【共同社7月3日電】日本東京上野動物園的大熊貓雙胞胎誕生後，關西大學名譽教授宮本勝浩（理論經濟學）估算稱，雙胞胎公開亮相的情況下，此後一年將產生超過300億日元（約合人民幣17.5億元）的經濟效果。當地商店已推出新商品的銷售和促銷活動，並表示“雙胞胎亮相時，希望整個街區進一步炒熱氣氛。” 根據估算，參考姐姐“香香”（4歲）的事例，預測亮相時間為出生5～6個月後。計算亮相1年內的門票收入和遊客消費額等，經濟效果將達約308.0589億日元。 香香誕生時曾估算經濟效果為約267.4736億日元，預想此次為了一睹上野首對大熊貓雙胞胎的身姿，會有更多的粉絲前來。 預計屆時疫苗接種取得進展，新冠疫情趨於平穩。宮本預測稱，從新冠疫情長期宅家的壓力中解放出來，舉家前來的遊客將會增加。 當地的活動也日益多彩。在雙胞胎誕生兩天後，總店位於上野動物園附近的人偶製造商“久月”發售了由熊貓父母抱著兩隻寶寶的玩偶。用現有商品結合製成，由於“熊貓媽媽”抱不住兩隻幼崽，所以讓平時不育兒的“熊貓爸爸”抱著。公關負責人表示：“雖是臨時趕製的商品，但十分暢銷。” 上野公園內的老字號餐廳“精養軒”從兩隻寶寶誕生的第二天起，就開始銷售畫著雙胞胎的特製甜點。總經理秋元秀夫說：“拍照的客人很多，備受好評。”另一方面，他也滿懷期待稱：“由於目前疫情狀況不容樂觀，街區還處於靜觀守望的狀態。如果狀況有所改善，雙胞胎順利公開亮相的話...