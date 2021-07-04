熊本等地暴雨災害一週年 遇難者家屬表達重建決心

Newsfrom Japan

【共同社7月4日電】2020年7月的暴雨災害到4日已經過去一週年，包括與災害有關的死亡，這場暴雨在日本全國造成86人遇難。因球磨川氾濫導致嚴重損失的熊本縣人吉市舉行了追悼儀式，失去雙親的西村直美（52歲）作為遇難者家屬代表起誓稱，“將重建人吉球磨，恢復災害前那樣人與自然的富饒美麗”。 熊本縣在這一年裡推進了公路和橋樑等基礎設施的修復，但截至6月底仍有3765人居住在臨時安置房，還有很多人生活在受災的自家住宅和親戚家中，住處的全面重建成為課題。 據西村稱，父親西橋欽一（當時85歲）和母親惠美子（當時82歲）拒絕了疏散的邀請，在家裡被濁流吞沒。4日當天自己原計劃回鄉探親，推測父母的心情稱“無論如何都想見到女兒和外孫，因此在家裡等著我們回來”。 西村是北九州市的小學教師，她表示“必須切實讓大家明白‘只要活著就有未來’”。 知事蒲島郁夫也參加了儀式。市長松岡隼人稱：“將繼續提供無縫支援，為確保能讓災民安心生活的住處並重建生計而竭盡全力。” 熊本縣八代市也舉行了儀式，在球磨村政府，村長松谷浩一等人默哀。遺屬來到14名入住者遇難的特別養老院“千壽園”舊址並獻花。 據總務省消防廳等介紹，86名死者中，熊本有67人（包括災害相關死亡2人），大分6人，長崎3人，廣島、愛媛、福岡各2人，富山、長野、靜岡、鹿兒島各1人。（完）