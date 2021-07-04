靜岡熱海泥石流致2人死亡 仍有20人失聯

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【共同社7月4日電】

關於日本靜岡縣熱海市伊豆山發生的大規模泥石流災害，警察、消防和自衛隊從4日早晨起在警惕次生災害的同時，以總計約1100人的規模繼續搜尋。災害至今已造成2人死亡，仍有約20人下落不明。該市4日宣佈救出了包括重傷女性在內的9人，獲救者總計19人。

另一方面該縣介紹稱，在泥石流發生源頭因修整土地堆積了大量土方，認為是土方崩塌，沿著逢初川形成了泥石流，將就此展開調查。沙土流失面積約為12萬平方米，至少有130棟房屋被沖走。

知事川勝平太介紹稱，有觀點認為，在發生源頭附近進行住宅用地修整等的開發，導致山體保水能力減弱、引發了災害，他在記者會上表示「作為縣政府將驗證因果關係」。川勝稱自己也有意進行實地調查。

市長齊藤榮在對策總部的會議上強調「（災害發生後）72小時是最重要的時間」。 搜救過程中警戒因地基鬆動等導致次生災害，有時因下雨而中斷。第3管區海上保安總部（橫濱）出動巡邏艇在伊豆山港近海搜尋。潛水員在瓦礫垃圾導致渾濁的海中搜尋是否有人。

泥石流發生在3日上午10半左右。在伊豆山港發現2名女性處於心肺停止狀態，已經死亡。（完）