靜岡縣熱海泥石流已致3人遇難 80人尚不知下落

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【共同社7月5日電】有關日本靜岡縣熱海市伊豆山發生的大規模泥石流災害，警方、消防和自衛隊等5日繼續在事發一帶開展被埋房屋搜尋、廢墟清理等修復作業。今天是距離災害發生的第3天。熱海市政府當天公佈又確認1人死亡。遇難人數增至3人，1人受傷。至少130棟房屋被沖走，市政府透露截至4日下落不明的147人中已確認67人平安。市政府將根據居民基本台賬加緊確認剩餘80人的下落。 據市政府透露，第3名遇難者是一名老嫗，4日下午在收治醫院確認死亡。遇難3人均為女性。 關於確認113人安危，將首先委託町內會長等確認推進作業。5日的搜尋重點包括沙土和瓦礫堆積區域、倒塌房屋密集區域等。 市政府5日以大雨警報和泥石流災害警戒情報尚未解除為由，決定11所市立中小學和4家幼兒園全部停課。據市政府介紹，截至5日清晨總計有562人臨時安置在市內2家酒店。縣政府5日透露知事川勝平太將於當天下午視察受災現場。 據縣政府介紹，泥石流發生源正在開展土地平整，約有5.4萬立方米的填土。包括填土在內約10萬立方米沙土塌方，縣政府認為沿逢初川形成了泥石流，“大規模塌方造成嚴重損失”，將就此召開調查。 據市政府介紹，泥石流發生在3日上午10點半左右。3至4日兩天內總計救出23人。最初認為約有20人下落不明，但因難以掌握準確信息，市政府後擴大了確認範圍。（完）