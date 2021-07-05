日政府擬延長東京等4地防止蔓延等重點措施

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【共同社7月5日電】據日本政府相關人士4日透露，關於11日到期的對10個都道府縣適用的新冠疫情防止蔓延等重點措施，政府已就延長首都圈4個都縣的重點措施展開最後協調。原因是東京等地疫情再度擴大。關於處於緊急事態宣言中的沖繩縣，則探討改為重點措施。適用期間均以1個月左右為中心展開協調。北海道、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡這6個道府縣擬如期解除。首相菅義偉7日將作出最後判斷，並在8日的感染症對策總部會議上正式決定。 受此影響，圍繞東京奧運，政府和東京奧組委等最快將於8日展開五方磋商。由於7月23日至8月8日的奧運會和4個都縣的重點措施期間發生重合，原本“最多1萬人”的奧運觀眾人數上限擬下調至“最多5000人”。購買門票者超過5000人的開閉幕式、棒球、足球、田徑等的大規模場館以及下午9點以後的時間段採用無觀眾空場形式的方案呼聲很高。倘若如此，預計整體約4成將採用空場形式。 延長4個都縣的重點措施是因東京疫情再度蔓延趨於明顯。東京7月4日新增感染人數為518人，連續15天高於上週同一天。由於“一直視1都3縣的關聯加以運用”（官房長官加藤勝信語），4個都縣統一判斷。關於沖繩，以醫療供應體制吃緊為由，正在討論改為重點措施從而繼續開展防疫措施。 菅義偉7日將與相關閣僚磋商並敲定上述方針。8日他將向專家等組成的基本應對方針小組會徵詢意見，若能獲得同意，將報告給眾參兩院的議院運營委員會。隨後將在政府...