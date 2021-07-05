獨家：G20財長會議或討論導入“碳定價”

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【共同社華盛頓7月5日電】5日獲悉，二十國集團（G20）財長等將著手討論全面導入根據二氧化碳排放量徵稅的“碳定價”，遏制使用煤炭等化石燃料，在稅收財政領域也加快邁向實現去碳化社會的行動。多名G20相關人士透露了該消息。 此事計劃在9日、10日於意大利召開的財長和央行行長會議上公佈。聯合聲明將把“碳定價”列為論點，寫明啟動討論。國際貨幣基金組織（IMF）等機構將研究各種措施的效果。G20還把在10月峰會上提出對制度的全面支持納入視野。 “碳定價”旨在把全球變暖的影響反映到價格上，朝著去碳化，引導企業與消費者的行動。不僅有根據二氧化碳排放量徵稅的“碳稅”，而且包括預先設定排放額度，買賣超出上限部分和剩餘部分的“排放量交易”等。 日本2012年創設了附加在化石燃料稅率上的全球變暖對策稅。但與歐洲相比稅負較輕，菅義偉政府正在探討全面導入“碳稅”等追加措施。日本產業界對企業負擔增加的擔憂根深蒂固，國際社會的氛圍高漲或將成為推動力。 歐美出現了對來自環保監管寬鬆國家的進口商品徵稅的“碳邊境調節機制”動向，日企今後也可能不得不被追加負擔。 財長和央行行長會議上，還將討論與氣候變化聯動的官民資金動員、改善企業信息公開狀況。在從新冠疫情中復甦的勢頭差異顯著的情況下，支援發展中國家全球變暖對策或成為課題。（完）