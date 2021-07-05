靜岡縣公佈64名熱海土石流災害失聯者姓名

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【共同社7月5日電】

有關日本靜岡縣熱海市伊豆山發生的大規模土石流災害，縣政府5日為獲得失聯人員的線索信息，公佈了64人的姓名和住址。被認為受災人員生存率急劇下跌的「72小時」即將到來，該縣警方、消防和自衛隊等持續全力搜救。市政府當天表示新確認2人死亡，死亡人數增至4人。

被沖毀的房屋至少有130棟，市政府根據居民基本登記冊，正在推進確認失聯人員的工作。失聯人數從4日的147人逐漸減少。為進一步收窄範圍，決定公佈姓名和住址等個人信息。 有關成為土石流起點的泥土，市說明稱，據悉是2007年時的擁有者、神奈川縣小田原市不動產管理公司處置的殘土。該公司前幹部接受採訪說「向熱海市彙報後填了土。此前也經歷過暴雨，但沒有垮塌」，否認負有責任。

市政府等認為包括這些土在內，共有10萬立方米垮塌，展開了調查。知事川勝平太5日下午視察現場後表示：「原因是長期下雨累積，沙土和填土一起沖下來，加重了災情。」 市政府透露稱4名死者中有3名女性，1人性別不明。 土石流發生在3日上午10點半左右。6日上午將滿災後72小時。（完）