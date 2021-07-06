日本5月加班費因基數效應同比增加20%

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【共同社7月6日電】日本厚生勞動省6日公佈的5月每月勞動統計調查（初值，員工5人以上單位）顯示，相當於加班費的額外工資較去年同月增加20.7%，大幅增至17486日元（約合人民幣1023元）。去年同月受新冠疫情下首次緊急事態宣言的影響額外工資大幅減少，其基數效應此次顯現。厚勞省負責人分析稱“尚未完全恢復至疫情前的水平”。 額外工資創下了2013年1月有可比數據以來的最大增幅。額外勞動時間增幅也達到27.6%，創1991年1月有可比數據以來的新高。 從各產業來看，額外工資增幅最高的是生活相關服務業及娛樂業，達到51.9%，去年同月停業要求及需求減少造成了顯著影響。其後依次為教育及學習支援行業（39.0%）、製造業（37.8%）、不動產及物品租賃業（37.3%）。 基本工資與加班費合計的人均現金工資總額（名義工資）增長1.9%，為273,777日元，連續3個月增加。反映物價影響的實際工資增長2.0%，連續4個月增加。（完）