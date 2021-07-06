千葉柏市推出盪鞦韆為智能手機充電

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【共同社7月6日電】日本千葉縣柏市JR柏站前設置了通過盪鞦韆為智能手機等電子設備充電的裝置。致力於建設柏站周邊城鎮的NPO法人“柏城市設計中心”（UDC2）牽頭策劃了這一項目，希望能成為人們思考SDGs（可持續發展目標）的機會。該鞦韆計劃在柏站前設置到7月底，之後每幾個月在市內外移動。 可充電的鞦韆曾在SDGs的活動中設置在荷蘭烏得勒支車站，吸引了人們的目光。茨城縣筑波市貿易公司“Costaola貿易”進口了荷蘭製造的同樣鞦韆。在討論設置地點的過程中與UDC2結緣。 只要是能鋪墊子的平坦之處，就可設置鞦韆。一次只能坐一個人，年齡為3歲以上，最大可承受100公斤。據負責人稱，根據鞦韆的盪法等發電量不同，盪5分鐘可給智能手機充電3%。 得知設置鞦韆的消息前來體驗的一名男性公司職員（34歲）滿意地稱：“有五六年沒盪鞦韆了。比想像中要難，也知道了充電的不容易。”他用約1分鐘時間充電1%。 “Costaola貿易”的代表關隆表示：“希望能讓大家知道，無需忍耐、可以在享樂中推進SDGs。”UDC2策劃人中島知彥期待地表示：“希望（這個鞦韆）能成為人們重新認識城鎮魅力、建設更宜居場所的契機。”（完）