獨家：日本大銀行嘗試在招聘面試中使用AI

Newsfrom Japan

【共同社7月6日電】6日獲悉，三菱日聯銀行和瑞穗金融集團（FG）在明年春季入職的應屆畢業生招聘中，試驗性地導入了使用人工智能（AI）的面試系統。目的是用AI分析學生應答內容的優劣，幫助人事負責人做出最終判斷。在綜合貿易公司等實力派企業中，驗證AI評估的動向也擴展了開來。 三菱日聯銀行在網上實施的第一輪面試中，試驗性地導入了AI。學生用電腦攝像頭拍攝視頻，回答企業準備的題目。人事負責人和AI對錄像數據進行分析和評估。該銀行計劃今年驗證運用方面的課題，明年起開始全面利用。 該銀行每年有大量學生應聘，如何減輕人事負責人的負擔是長年的課題。據悉，此舉還旨在通過AI對評估工作進行支援，來整合由人做評估導致參差不齊的判斷標準。 瑞穗FG、瑞穗銀行和瑞穗信託銀行也從今年起，就在線面試評估啟動了使用AI的驗證。隨著在線面試普及，分析錄像數據變得容易，綜合貿易公司和豐田汽車集團等國內實力派企業也對導入AI越來越感興趣。 不過，使用AI的人物評估被認為標準不透明，對此的擔憂根深蒂固。歐盟（EU）4月公佈的有關AI的全面監管草案中，把使用AI的人物評估定位為在倫理上存在“高風險”。企業或被要求保證透明度並盡到說明責任。（完）