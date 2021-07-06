東京奧運邊境口岸新冠防疫存在漏洞

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【共同社7月6日電】在各國代表團和媒體相關人士為23日開幕的東京奧運會陸續抵達日本之際，烏干達和塞爾維亞代表團查出新冠病毒陽性者等，對邊境口岸的擔憂日益升溫。共同社駐歐洲記者回國時目睹了政府和奧組委力求“安心安全”的東京奧運在機場和酒店新冠防疫中的“漏洞”。 “工作人員將會引導，奧運相關人士請一起下機。”7月初在東京羽田機場，身穿巴西隊服的一群人和媒體相關人士被指示在飛機內等待普通旅客下機。雖然新冠檢測和入境審查設置了專用通道，但在航站樓內卻與普通旅客一同移動。有時也會出現工作人員急忙疏導稱“被說不能讓奧運相關人士停留”的情況。 雖然規定出境前必須取得兩次檢測結果為陰性的證明，但抵達後在機場需要提交的只是第二次的檢測文件。為掌握行蹤而要求打開智能手機定位追蹤功能，也未進行確認。 抵達奧組委指定的酒店後，可能由於沒有共享信息，入住登記時未被察覺到是來自海外的入境者。酒店也接待普通客人入住，只有一部共用的升降梯。關於規定原則上入境後3天必須接受的唾液檢測，若不提要求，就拿不到檢測套裝。 奧組委在1日面向抵日媒體人士的文件中寫道：“日本民眾注視著你們的一切行為。被懷疑或被發現違反新冠對策規則集的情況下，可能會被目擊者拍照和上傳至社交媒體上。”用亦可視作“威脅話語”的表述呼籲自制。（完）