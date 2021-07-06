東京奧運會日本代表團舉行誓師儀式

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【共同社7月6日電】

在持續的新冠疫情之下，將參加23日開幕的東京奧運會的日本代表團6日在東京都內舉行了誓師儀式，繼2018年雅加達亞運會之後再次出任隊長的男子田徑短跑運動員山縣亮太（29歲）表決心稱：「將帶著入選代表團的自豪，帶著自覺和責任感挑戰奧運。」

儀式以現場僅有代表團團長福井烈、擔任副隊長的乒乓女將石川佳純（28歲）等6人、許多運動員在線參加的罕見形式舉行。秋筱宮也在線出席。擔任旗手的女子摔跤運動員須崎優衣（22歲）從日本奧委會（JOC）主席山下泰裕手中接過團旗。被選為男性旗手的籃球運動員八村塁（23歲，效力華盛頓奇才隊）因在海外調整狀態而缺席。

誓師儀式後還舉行了壯行會，許多運動員等繼續在線參加。首相菅義偉發來影片訊息，強調稱：「舉辦之際，將切實採取防疫措施，讓來自全世界的運動員安心參賽。」

雖然在疫情下舉辦奧運也遭遇否定意見，但副隊長石川在結束後的記者會上表示：「東京奧運對日本運動員而言是特別的舞台。被授予重任，非常感激，也將努力。」

東京都等目前適用應對新冠的「防止蔓延等重點措施」，疫情惡化也令人擔憂。部分賽事還可能將空場舉行。參加延期一年在本土舉行的東京奧運會的日本代表團規模達到史上最多的1058人，包括582名運動員和476名教練員等。（完）