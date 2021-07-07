大阪府擬要求延長防蔓延措施 警惕疫情反彈

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【共同社7月7日電】據日本大阪府相關人士透露，關於11日到期的新冠疫情對策“防止蔓延等重點措施”，大阪府已在協調向中央政府要求延長，將在7日召開的新冠對策總部會議上正式決定。大阪的新增感染人數趨於止跌，大阪府警惕疫情再度擴大，認為有必要維持現行對策。 中央政府對於東京等10個都道府縣正在適用的防止蔓延等重點措施，計劃對首都圈1都3縣延長期限。由於預計會對關西地區3府縣解除措施，因此能否延長將取決於與中央政府協調的結果。 據相關人士透露，對於德爾塔毒株感染人數增多以及二三十歲感染者增加的擔憂加劇。有意見提出，延長至老年人疫苗接種基本結束的7月底為宜，大阪府正在持續與中央政府磋商。 大阪府內的新增陽性人數比第四波疫情峰值時大幅減少，但目前處於止跌狀態。6日的近一週平均感染人數約為113人，較上週略有增加。知事吉村洋文已經表明看法稱：“大阪是大城市，總是存在疫情擴大的危險。” 大阪府基於6月21日起的防止蔓延等重點措施，要求對象區域的府內所有33個市的餐飲店最晚到晚上8點結束營業。區域內提供酒類需要獲得或者申請大阪府有關防疫措施的認證。原則上僅允許向每組2人以下的客人提供酒類至晚上7點。（完）