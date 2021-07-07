日本討論把小龍蝦等指定為「特定外來生物」

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【共同社7月7日電】

日本環境省的專家會議日前基本同意了一項提議草案，內容是以嚴重影響生態系統為由，要求把外來物種克氏原鰲蝦（俗稱小龍蝦）和巴西彩龜指定為基於《外來生物法》的「特定外來生物」，採取阻止野外繁殖的監管措施。在禁止進口、銷售和放生野外的同時，今後將討論作為寵物飼養的應有形式細則。最快8月正式彙總提議，環境省將推進探討。

克氏原鰲蝦和巴西彩龜是從原產地美國被攜帶入境的，在日本各地的池塘等處繁殖，導致本地物種驟減。此前也討論過指定為特定外來生物，但由於被指定後，飼養中的個體也必須獲得國家許可，或導致因討厭手續繁雜而大量丟棄至河流和池塘，當時未下結論。

6日召開的專家會議上，接連有意見提出，鑑於接到了生態系統和農作物受損的報告等，有必要加以監管。對於不知道已被指定而捕捉帶回飼養等個別情況，則將在今後探討。 目前，被指定為特定外來生物的有紅火蟻、黑鱸等共156種。（完）