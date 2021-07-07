成田機場對奧運選手改為先辦入境再等檢測結果

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【共同社7月7日電】

採訪相關人士獲悉，7日開始在日本成田機場實施一項新措施，僅以參加東京奧運的運動員等為對象，在新冠檢測得出結果前，可先辦完入境手續，然後在機場內的設施等候結果通知。

運動員等此前與普通旅客一樣，在機場檢疫確認陰性後才能辦理手續。預計海外運動員等入境高峰即將來臨，此舉旨在緩解檢測等帶來的擁擠，縮短獲悉結果的等候時間。但這樣一來，在未確認陰性的階段就先辦理手續，對邊境口岸防疫措施的擔憂或將升溫。

據相關人士介紹，抵達成田機場的運動員等先採集檢測樣本，在得出結果前就辦理手續，然後直接前往機場內的設施等候結果。若為陰性則前往目的地，若為陽性則被隔離。 不過，據稱若確認抵達時提交的出發前檢測陰性證明等耗時較長，也會出現辦完入境手續前就接到檢測結果通知的情況。

管轄檢疫所的厚生勞動省負責人表示，為避免與普通旅客接觸，接待人員將引導運動員等前往等候場所。

有關參賽運動員等的入境，6月抵達日本的烏干達代表團被確認有人感染新冠，在密切接觸者的應對方面出現混亂。日本政府修改了面向Host Town（迎賓地）的新冠對策方針，規定若在機場檢疫中發現代表團有人感染，就立即鎖定疑似密切接觸者，轉移至其他巴士。（完）