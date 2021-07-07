日本專家稱醫療或告急 要求加強奧運防疫

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【共同社7月7日電】日本政府的新冠對策小組會會長尾身茂7日在眾院厚生勞動委員會上指出，若目前的感染狀況持續，那麼醫療資源有可能告急。他在東京奧運會和殘奧會即將開幕之際表達了危機感，還要求提升奧運防疫措施的實效性。立憲民主黨黨首枝野幸男就奧運表示：“我認為還是可以取消或延期的。”委員會當天實施了國會閉會期間審查。 內閣府副大臣山本博司就新冠疫苗職場接種預測稱，申請被受理但尚未獲批的會場將在8月9日以後開始接種。 尾身強調，為了遏制疫情擴大，“有必要在四連休、暑假、盂蘭盆節、奧運會和殘奧會開始前出台有效對策”。他表示：“空場舉辦比較理想。把奧運相關人員壓縮至最小限度很重要。” 關於新冠防疫措施“規則集”中允許奧運相關人員使用設有包廂的餐廳以及便利店，尾身指出“存在（疫情擴大的）可能性，因此希望出台實效性的對策”。 枝野主張政府應力爭空場辦賽。他還指出，如果不接納觀眾，那麼也不應該允許國際奧委會官員和贊助商觀賽。政府方面僅表示將與奧組委等就觀眾應對進行磋商。 政府方面還表示，對於海外運動員等在入境日本時的檢測中被判定為陽性，若需要治療，就送往指定醫院；若是輕症或無症狀，就安排在非奧運村的其他住宿設施內隔離。醫院及設施已得到確保。 厚勞相田村憲久就疫苗供應不足表達改善意願稱：“接種速度很快，容易引起（與庫存）不匹配。政府將努力確保順暢供應。”枝野則就暫停職場接種申請和供應不足導致地方政府暫...