戈恩親信凱利案公審 日產社長稱當時權限過度集中

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【共同社7月8日電】因涉嫌過少記載日產汽車公司前董事長卡洛斯･戈恩（67歲）董事報酬而被控違反《金融商品交易法》的前代表董事格雷格･凱利（64歲）的公審7日在東京地方法院舉行。作為法人被起訴的日產由社長內田誠（54歲）出庭，他承認起訴內容並表示“案件發生的原因之一是權限過度集中於前董事長”。 內田就此案道歉稱“造成了許多困擾，深感抱歉”，批評戈恩“雖說多年來對公司有貢獻，但滿懷無法原諒的心情”。他回顧當時的公司內部狀況，表示“董事報酬由前董事長決定，未曾向董事說明報酬的標準與運用”。內田強調事發後採取了防止類似情況重演的措施，包括決定報酬時創造向董事說明的機會等。 內田還指出，2010年以後戈恩開始不聽他人意見，“在任時間實在過長，如果在會上提出與他不同的意見，恐會失去立場”。內田還透露，不存在能夠討論戈恩接班人的氛圍，“好像禁忌詞，我認為提及這類問題本身就是風險”。 起訴書等顯示，對於戈恩2010至2017年度實際約170億日元（約合人民幣10億元）的報酬總額，凱利與戈恩合謀把戈恩卸任後作為顧問將領取、尚未支付的約91億日元報酬排除在外，提交了縮水的有價證券報告。（完）