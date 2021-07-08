話題：百年老店崎陽軒疫情下出新招 推出速凍便當

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【共同社7月8日電】新冠疫情使日本餐飲行業陷入困境，因“燒賣便當”名聲大噪的崎陽軒（橫濱市）亮出新招。由於政府呼籲民眾居家，出差與活動減少，銷售額一度大受打擊，但崎陽軒通過速凍便當和外賣配送拓寬銷路。該公司的公關負責人表示“將積極挑戰以戰勝逆境”。 “燒賣便當”自1954年上市以來，在各地車站、商場等贏得人氣。然而受新冠疫情影響，新幹線乘客以及體育等活動減少。2020年4月銷售額與上年相比銳減6成以上。 喜愛崎陽軒的食客發出了“不再出差，品嚐‘燒賣便當’的機會減少”的呼聲，崎陽軒去年8月推出此前尚在研究階段的速凍便當。產品可在網上訂購，即使不前往門店也能在家中品嚐。 鑑於外帶需求上升，此前僅面向橫濱市中心且下單金額超過3000日元（約合人民幣176元）的顧客提供的外賣配送服務也擴大範圍，覆蓋川崎市及東京部分地區。此外，崎陽軒還增加幹線道路沿街門店，以方便開車順路購買。 創業113年的崎陽軒歷經關東大地震和橫濱大空襲，辦公樓兩度被燒毀。公關與市場部的西村浩明（44歲）表示：“每次都重新振作的我司擁有挑戰新事物的企業文化。”（完）