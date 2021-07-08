日本應屆大學畢業生內定率80% 疫情催生公務員熱

Newsfrom Japan

【共同社7月8日電】日本運營就業信息網站“rikunabi”的瑞可利公司（東京）7日公佈的數據顯示，明年春季畢業的大學生就業內定率截至7月1日為80.5%。略低於新冠疫情蔓延前2020屆畢業生的85.1%（同時期），當時是被視為有利於求職者的“賣方市場”。以地方的應屆生為主，在疫情下為追求穩定而想報考公務員或成主要原因。 與受疫情影響選拔時間推遲的2021年春季畢業大學生就業內定率73.2%相比，此次數據上升了7.3個百分點。 據瑞可利透露，關東地區想報考公務員的學生比例為8.6%，從2020屆開始基本持平。另一方面，在含大城市的關東、中部、近畿以外的地區，這一比例較2020屆上升8.6個百分點，達到18.8%。據分析，出於對疫情的不安，在家鄉尋求穩定職業的傾向增強。 公務員考試大多在夏季以後開始，關東、中部、近畿以外的學生內定率為77.7%，較2020屆的87.2%低了約10個百分點。 瑞可利的“就職未來研究所”所長增本全表示：“尚未獲得內定的學生可能會感到擔心，但在7月之後得到內定的學長也大有人在。建議尋找適合自己的企業。”該調查於1日至2日在網上實施，共有1045人作答。（完）