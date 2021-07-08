詳訊：菅義偉宣佈第四次向東京發佈緊急事態宣言

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【共同社7月8日電】日本首相菅義偉8日傍晚在官邸召開新冠感染症對策總部會議，宣佈基於應對新冠的修改後的特別措施法，向東京都發佈第4次緊急事態宣言。這是鑑於疫情再次擴大，可能導致今後醫療供應體制告急而做出了判斷。東京都的“防止蔓延等重點措施”11日到期後將過渡為宣言，沖繩縣的緊急事態宣言將持續下去。埼玉、神奈川、千葉、大阪4個府縣的“防止蔓延等重點措施”將延長。原則上禁止在餐飲店提供酒類。 考慮到人員往來趨於活躍的暑假和盂蘭盆節，期限均到8月22日，為期6週。 7月23日迎來開幕式的東京奧運會將在宣言下舉辦，東京都內比賽場館不接納觀眾的可能性較大。空場辦賽的做法或許也會波及東京周邊地區。 宣言對象地區將繼續禁止提供酒類。重點措施地區雖然此前在一定條件下允許提供酒類至晚上7點，但將被原則上禁止。不過對於實施一定防疫對策的店舖，根據知事的判斷，也可以提供至晚上7點。對於酒類銷售企業，則將要求避免與繼續提供酒類的餐飲店交易。 另一方面，關於給響應禁酒和縮短營業時間要求的餐飲店的合作金，政府將導入可先行支付的機制，力爭消除支付不及時問題。關於目前正在適用重點措施的北海道、愛知、京都、兵庫和福岡，則將如期到本月11日予以解除。（完）