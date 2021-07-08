美國紙媒向東京奧會聯名抗議限制報導

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【共同社紐約7月8日電】1日獲悉，針對赴日報導東京奧運會和殘奧會的記者等受到的行動限制，《紐約時報》等美國實力派報紙的體育部門負責人向東京奧組委提交聯名抗議信，認為上述限制是侵犯新聞自由，表達了擔憂。 奧組委1日透露稱，已回信謀求對嚴格措施的理解，發表評論稱：“我們認為鑒於當前形勢，非常嚴厲的措施是必要的，這對於所有參加者和日本居住者而言十分重要。” 抗議信強調，無論疫苗接種情況等一律限制記者外出和採訪觀眾的做法“超出了防止疫情擴大的必要範圍”。在日本政府和奧組委為新冠變異毒株的邊境口岸對策及國內疫情再度擴大而苦惱的情況下，海外媒體的反對或將更添煩惱。 抗議信的日期為6月28日。收件人為奧組委主席橋本聖子和國際奧會（IOC）主席巴赫，由《華盛頓郵報》和《今日美國》等12家紙媒的體育編輯聯名提出。 面向東京奧運會和殘奧會相關人員的新冠邊境口岸對策智慧手機APP“OCHA”尤其被視為問題。抗議信認為，該APP將成為網路攻擊的絕佳目標，批評稱“未出示（行動軌跡等）涉及敏感的個人資訊如何被收集及共用、保存多長時間以及採取何種安全措施”。（完）