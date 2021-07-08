熱海泥石流地點填土公司被曝多次違規

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【共同社7月8日電】日本靜岡縣政府7日表示，該縣熱海市伊豆山的大規模泥石流起點所在的土地於2006年被神奈川縣小田原市的不動產管理公司（已清算）取得，該公司因多次做出在填土中摻雜工業垃圾等不當行為，屢次受到縣市兩級政府的行政指導。該縣還指出，根據2009年的計劃，填土高度應為15米，但在泥石流發生時已增至約50米。縣政府正在對填土經過展開詳細調查，還將對行政方面此前的應對加以驗證。 泥石流災害過去5天，至今已確認9人死亡。該縣7日宣佈27名下落不明者中有2人確認平安、3人死亡，下落不明者降至22人。 據縣方等透露，該不動產管理公司2006年取得土地後，於2007年3月向市政府申請填土以處理多餘的土方。然而在2010年8月，市方發現填土中摻雜了工業垃圾和木屑，要求進行清理。之後，由於在工程應已經結束的階段發現有泥沙運入，依據縣土壤採集等管制條例，工程被勒令停工。 該公司前高層在接受共同社採訪時表示，一系列的手續沒有問題，並稱“以前也下過暴雨，但並未崩塌”，否認應對此負責。 目前擁有該土地的男性於2011年2月購地。他通過代理律師說明稱“不知道存在填土，自己也從未填土”。（完）