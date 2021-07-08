日本政府7月將啟動傳染病信息數據庫項目

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【共同社7月8日電】日本政府7月內將啟動一項數據庫項目，對傳染病患者的檢測樣本和治療過程信息進行一元化管理，提供給大學和企業。首先將以新冠病毒感染症為對象收集數據，力爭本年度內獲得1萬人份。還將解析患者的基因組。最快秋季開始向大學和企業提供數據，使其被活用於診斷和治療方法的研發。 此舉旨在通過以國家為中心完善傳染病研究的基礎，來促進迅速研發治療方法、藥物和疫苗。迄今，相關數據由各個大學和醫療機構分別管理，但存在能夠分析的人才有限，若研究經費不足就中止保管的問題。 數據庫將以國立國際醫療研究中心、國立感染症研究所和東京大學為中心進行運用。目前預計有約50家醫療機構將給予協助。 該數據庫首先將彙總各設施已保管的新冠患者檢測樣本和治療數據。然後在也獲得新確診患者同意的基礎上，開始收集血液、唾液等檢測樣本，以及治療過程、重症度、疫苗接種史、患者基因組解析結果等。 人們期待通過收集這些數據，可以詳細調查感染後重症化的人的特徵等。 國立國際醫療研究中心的臨床研究中心負責人說明稱“從國家安全的觀點來看，能夠在國家主導下持續運用數據庫也非常重要”，“培養能活用收集的數據並致力於研究的人才也不可或缺”。（完）