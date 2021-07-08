詳訊2：菅義偉決定第四次向東京發佈緊急事態宣言

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【共同社7月8日電】日本首相菅義偉8日傍晚在官邸召開新冠感染症對策總部會議，決定基於應對新冠的修改後的特別措施法，向東京都發佈第4次緊急事態宣言。他說明理由稱：“考慮到變異毒株的影響，為了不讓疫情波及全國。”11日迎來期限的沖繩縣的宣言將延長。埼玉、千葉、神奈川、大阪4個府縣的“防止蔓延等重點措施”將延長。期限均持續至下月22日。本月23日迎來開幕式東京奧運會期間被包括在內。原則上禁止在餐飲店提供酒類。 沖繩由於部分指標處於“第四階段”（疫情爆發式擴大）水平而延長了宣言。關於宣言等的期限，則考慮了人員往來變得活躍的暑假和盂蘭盆期間。 菅義偉表示：“如果疫苗的效果明顯體現，病床狀況等可見改善，也會做出提前解除（宣言等）的判斷。”在之後的記者會上，他列舉人員外出居高不下和來自印度的“德爾塔”毒株作為首都圈感染人數增多的原因。此外，他還就解除宣言後3週內就再次發佈宣言致歉。 菅義偉稱東京的疫情擴大有可能波及全國，必須避免暑假期間源自東京的疫情擴大。 宣言對象地區將繼續禁止提供酒類。重點措施地區也原則上禁酒，但對於實施了一定防疫對策的店舖，則根據知事的判斷，可以提供至晚上7點。對於酒類銷售企業，則將要求避免與繼續提供酒類的餐飲店交易。 關於目前正在適用重點措施的北海道、愛知、京都、兵庫和福岡，則將如期到本月11日予以解除。（完）