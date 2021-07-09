日本感染德爾塔毒株者增多 逐漸成為主流

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【共同社7月8日電】日本目前約三分之二的新增新冠病毒感染者集中在以東京為中心的首都圈。今後可能擴大到全國。預計來自印度的強傳染力的德爾塔毒株將逐漸成為主流，專家加強了警惕。四五十歲重症患者增多也是令人擔憂的因素。 厚生勞動省的統計數據顯示，截至6日的一週內每10萬人中新增感染人數為：東京約30人、埼玉約11人、千葉和神奈川約16人，均是上週的1倍以上。 東京的感染者中10～30多歲的人較多，學校和教育設施零星爆發聚集性病例。雖然在疫苗接種取得進展的老年人群中較少，但50多歲以下的住院人數和重症患者人數增加，四五十歲的重症患者人數達到了與今年春季疫情“第四波”同等水平。政府對策小組會會長尾身茂指出：“（四五十歲人群的重症化）明顯是與此前不同的趨勢。” 厚勞省的抽樣調查統計數據顯示，截至5日在日本20個都府縣確認了德爾塔毒株感染者。在東京，估測目前感染者中近4成感染的是德爾塔毒株，還有預測稱8月底將基本實現置換。 今後將迎來7月下旬的四連休、暑假、盂蘭盆節和舉辦東京奧運，專家組織敲響警鐘稱“有可能帶來與迄今的日常（模式）不同的行動，疫情進一步擴大和對各地的影響非常令人擔憂”。（完）